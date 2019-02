DINO GHEZZI

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la sorella Angela, il fratello Emilio con Giusy, i nipoti Francesco e Alessandro e parenti tutti.Con successivo annuncio verranno comunicati data e ora del funerale.24 febbraio 2019Ï Gianni e Nuccia GhezziÏ Arduini Pietro e fam.Le nostre più sentite condoglianze ai familiari del carobravissimo artigiano e amico di noi motocicli.Famiglia Buratti e i collaboratori di Motoshop.24 febbraio 2019Paolo Torelli, Pierangela Carpana e tutti i collaboratori dello Studio Associato Torelli e Carpana sono vicini alla famiglia Ghezzi per la perdita del caro24 febbraio 2019Giuseppe e Barbara Gardoni, unitamente ai dipendenti della Fonderia Gardoni, sono vicini ai famigliari per la scomparsa del caro24 febbraio 2019Giuseppina e Roberto Uccelli, con le rispettive famiglie, si stringono con affetto ad Angela ed Emilio nel ricordo del carissimo24 febbraio 2019Paolo con Marisa, Paola con Stefano, Susanna e Carlotta si stringono affettuosamente ad Angela, Emilio e famiglia per l'improvvisa scomparsa del caro24 febbraio 2019Titolari e dipendenti della Torneria Cocconcelli si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del prezioso collaboratore signor24 febbraio 2019Gli amici Claudio Copertini, Lorenzo Marino e Stefano Galli e famiglie si uniscono al dolore di Emilio per la perdita del caro fratello24 febbraio 2019CiaoAngelo e Giusy.24 febbraio 2019Signormi mancherà molto la sua risata sempre pronta, la sua franchezza, la sua correttezza che in tanti anni di collaborazione insieme ha sempre dimostrato. Mi piace pensarla felice e sorridente sulla moto o con gli sci.Un saluto da Gianluca.24 febbraio 2019Novella, Creso, Cristian si stringono con affetto al dolore di Angela e famigliari per la scomparsa del caro24 febbraio 2019