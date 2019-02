LUCIA FANZINI

Ci ha lasciatodi anni 58Ne danno il triste annuncio la mamma Nina, il figlio Andrea con Sara e l'adoratissima Matilde, il fratello Maurizio con Norma, Filippo, Elisa, Emma e Camilla, i cognati Mario con Ughetta e Giorgio con Michela, i nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 25 c.m. alle ore 14.45 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/a per il Tempio di Valera.È possibile far visita alla salma oggi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, e domani dalle ore 8.30 alle ore 14.45.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 febbraio 2019Ï Bruno, Paola, Angela e Federica CalzolariÏ Stefano SavioÏ Adele, Caterina e Fausto FanfoniLa famiglia dell'Assistenza Pubblica Parma Onlus, della Fondazione Assistenza Pubblica Parma e del servizio Onoranze Funebri annuncia la scomparsa della caraLUCIAricordandone l'amore verso la Pubblica, la forza d'animo, la grande umanità e disponibilità.Ci stringiamo in un affettuoso abbraccio a mamma Nina, ad Andrea con Sara e la piccola Matilde, ai familiari tutti.24 febbraio 2019Ciaomai potrò dimenticare la tua forza, il coraggio e la speranza che avevi nell'affrontare la vita.Con immensa tristezza, ti saluto con un fortissimo abbraccio.Paoletta.24 febbraio 2019il ricordo della tua amicizia sarà sempre con me.Un abbraccio dal più profondo del cuore.Nadia con Marco, Alle e Matteo.24 febbraio 2019Amaranto Stefania, Fabrizio e Alessia, sono vicini a Maurizio e famiglia per la perdita della sorella24 febbraio 2019Ciaogrande donna, grazie per aver condiviso con noi lavoro e amicizia.Un forte abbraccio a tutta la tua famiglia.Nicola e Simonetta Pavarani.24 febbraio 2019Ti ricorderemmo sempre per la tua forza e la tua grande voglia di vivere.CiaoAntonella e collaboratori di O. F. Collecchiesi.24 febbraio 2019Ciaoamica di sempre per sempre.Antonella.24 febbraio 2019L'inseparabile Antonella, insieme alla mamma Eda, alla sorella Grazia con Cristopher e Gilda e il fratello Gianluca con Paola, Nicolas, Samira e Brando, sono vicini a Maurizio e Norma per l'immatura scomparsa della cara24 febbraio 2019