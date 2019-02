POMPEO CANDELLARI

È mancatoLo annunciano con dolore la figlia Lella, i nipoti Giulia e Pietro, Lucia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 25 febbraio alle ore 15.45 partendo dalla sala del commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Mattaleto, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Mattaleto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 febbraio 2019Ï Gloria e famigliaÏ Lori Vincenzo e famigliaZioti ricorderemo sempre con affetto.Marina, Roberto, Bruno, Gianni e rispettive famiglie.24 febbraio 2019Claudia e Claudio con Cristina ed Ermando sono sinceramente partecipi al dolore di Lella e famiglia per la scomparsa del carissimo24 febbraio 2019Abbiamo condiviso gioie e dolori, grazieUn forte abbraccio a Lella, Lucia, Giulia e Pietro.Franca, Brunella, Filippo con Antonella, Attilio con Alessandra.24 febbraio 2019I dipendenti del prosciuttificio Slega partecipano al lutto di Lella e familiari tutti per la perdita del loro caro24 febbraio 2019Raffaella, Stefano e Massimo con le rispettive famiglie si stringono a Lella, Lucia, Giulia, Pietro e familiari tutti per la perdita del caroesempio di bontà e laboriosità.24 febbraio 2019