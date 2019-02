GIOVANNA PIETRANTONI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 63Con immenso dolore lo annunciano la figlia Fabiola con Francesco e Federica, la mamma, la sorella, il fratello, i nipoti.I funerali si svolgeranno martedì 26 febbraio alle ore 10 partendo dall'Hospital Piccole Figlie per la Cappella di San Guido Conforti (Cinghio Sud via Bersaglieri Parma) indi la cara salma proseguirà per il Tempio a Valera di Parma.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera lunedì 25 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Antognano (via Berzioli Parma).Un grazie di cuore al personale medico ed infermieristico dell'Hospice Piccole Figlie per la professionalità ed umanità dimostrata.24 febbraio 2019voglio ricordarti come eri, pensare che ancora vivi, e come allora mi ascolti e ancora sorridi.Fabiola.24 febbraio 2019«Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.»CiaoStefania.24 febbraio 2019Lil, Stefano e Fabio Rizzo partecipano con affetto al dolore della famiglia e in particolare di Francesco per la perdita della cara24 febbraio 2019Possa essere di conforto che una persona speciale comenon sarà dimenticata. Renderemo vivo il suo ricordo e il suo sorriso.Un abbraccio forte dalle tue amiche colleghe R A A mature.24 febbraio 2019Le parole in questo momento non servono per alleviare il dolore. Servono a ricordare la splendida persona che abbiamo conosciuto.CiaoI tuoi colleghi e amiche del polo Lubiana.24 febbraio 2019Gli amici di una vita Mirella, Miriana, Gionni, Valter e Vincenzo piangono la scomparsa della cara24 febbraio 2019