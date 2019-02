CESARE ORLANDINI

E' mancato improvvisamente all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Sabrina con Rolando, Davide con Silvia, i nipoti Filippo, Sofia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 26 febbraio alle ore 11,00 partendo dalla Sala del Commiato Cof in Viale Villetta per la chiesa di San Marco indi al cimitero di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 febbraio 2019Ï Mirco SaviÏ Matteo RainieriÏ Manuel NidiÏ Mauro CaffagniniÏ Stefano ZoniÏ Massimiliano GuatelliMaria, Silvana, Stefano e Tommaso sono vicini a Paola, Sabrina e Davide e condividono con affetto il loro dolore per la perdita del caro25 febbraio 2019