ANTONIO CUNZI

Ci ha lasciatodi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Adua, i figli Elisabetta con Marco, Paolo con Fatima, Sabrina con Roberto gli adorati nipoti Valentina, Eleonora e Adam, le sorelle e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 26 febbraio alle ore 14.30 partendo dalleSale del Commiato ADEper la chiesa di Carignano indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.25 febbraio 2019Ï Folli Pier Luigi e NadiaÏ Famiglia Mauro Cunzi e AnastasiaÏ Maria Grazia GiordaniÏ Rina, figli e famiglieCiaosei stato molto speciale per Noi.Valentina, Eleonora.25 febbraio 2019sarai sempre nei nostri cuori.La sorella Mirella con i figli Gianluca, Marco con Annamaria, Francesca e Martina.25 febbraio 2019I colleghi della Ditta Caggiati Maurizio Srl sono vicini a Sabrina e famiglia per la perdita del papà25 febbraio 2019Gli amici Ceresini e Paini sono vicini a Betta, Marco, Vale e famiglia per la perdita del caro25 febbraio 2019Rino, Romina, Giovanni, Elena e Federica partecipano al dolore di Sabrina, Eleonora e famigliari per la perdita del caro25 febbraio 2019