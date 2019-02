Dott.Ci hai lasciati da quarant'anni, ma la tua passione per la vita e il tuo amore per gli uomini e la natura sono ancora vivi nel ricordo dei tanti che hai amato ed aiutato.Basta guardare il Monte Fuso per rivederti.Tua figlia Raffaella.Una S. Messa sarà celebrata domani mercoledì 27 alle ore 18.30 nella chiesa di Neviano Arduini.26-2-2019