PIER GIORGIO UGOLOTTI

+CE>È mancatoNe danno il triste annuncio i figli Gabriele con Monica, Natascia con Davide, gli adorati nipoti Riccardo e Nicole.I funerali avranno luogo mercoledì 27 partendo alle ore 8.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Prospero indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.26 febbraio 2019Giuseppe Lucilla Stefano Franca Corona partecipano al dolore di Natascia e famiglia per la perdita del papà26 febbraio 2019Gli amici del Marylin Cafè e del Bar Toscana si uniscono al dolore di Gabriele e famiglia in questo triste momento per la perdita del papà26 febbraio 2019Sentite condoglianze a Natascia per la scomparsa del padreda parte di tutti i soci e colleghi del Supermercato Cronos-Conad Via Venezia.26 febbraio 2019