M. PAOLA GHIDORZI

«Io sono la Risurrezione e la Vita»(Gv. 11,25)<+CE>È tornata alla Casa del PadreSuorNe danno l'annuncio le Ancelle dell'Immacolata.I funerali avranno luogo oggi martedì 26 febbraio alle ore 13.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa del Sacro Cuore in P.le Volta, 1 Parma proseguendo poi per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26 febbraio 2019Ï Enzo Beccanti e figlie«Chiunque dona sè stesso a Gesù, sarà felice dopo la morte, anche se la sua vita sarà stata sempre in salita».Il Centro Italiano Femminile e la Scuola Materna Domenico Maria Villa affidano al Signore la carissimaSuorgià direttrice per lunghi anni della scuola dell'Infanzia e si uniscono con la preghiera alle Ancelle dell'Immacolata.26 febbraio 2019Alessandro Marras con mamma, papà e Valeria profondamente addolorati ricordano con tanto affettoSuorgrande maestra di vita.26 febbraio 2019