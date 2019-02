GIANNINO GARIMBERTI

+CE>È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio la moglie Carmen, il figlio Paolo con Erica, le nipoti Alessandra con Roberto e Paola con Massimo, i pronipoti Vanessa, Viola, Gianmaria, Gianluca e la cognata Nera.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 nella chiesa di Vicofertile, proseguendo per il cimitero di Lemignano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Mauro Massa per la cortese disponibilità ed al personale di «Villa Ramiola» per le amorevoli cure prestate.26 febbraio 2019Ï Famiglia Andrea DaffadàÏ Nova Andrea e famigliaÏ Bruno CavalieriÏ Ivano e Fina ZanteiÏ Maurizio Mirri e famigliaÏ Maurizio Cocconcelli e famigliaÏ Famiglie Gianni e Jonny ScaffardiCiaoci mancheranno le tue telefonate e la tua dolce presenza.Rimarrai sempre nei nostri cuori.Paola e Sandra.26 febbraio 2019La famiglia Aldo Mori è vicina a Paolo e famiglia per la perdita del caro26 febbraio 2019Gli amici del Circolo La Lanterna partecipano al dolore di Paolo e famiglia per la scomparsa del papà26 febbraio 2019Giancarlo e Marinella sono vicini a Paolo e Erica e famiglia in questo triste momento per la perdita del caro26 febbraio 2019L'Associazione Vecchia Vico partecipa al dolore di Paolo e famiglia per la perdita del papà26 febbraio 2019Niki e Adriana si stringono con affetto a Paolo e famiglia per la perdita del papà26 febbraio 2019Miria, Danilo e Elisa si uniscono al dolore di Carmen, Paolo e famiglia per la perdita del caro26 febbraio 2019La famiglia Errigo è vicina in questo momento di dolore alla famiglia Garimberti per la perdita del proprio caro26 febbraio 2019Roberto, Renata, Noi, Stella e Luna abbracciano l'amico Paolo nel ricordo del suo caro papàe dei bei momenti trascorsi insieme unendosi al dolore suo di Carmen e di tutti i famigliari.26 febbraio 2019