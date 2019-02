RITA ZIVERI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio Paolo con Elda e Roberto, Bruno con Mara e Lorenzo, Gianni con Giuliana e Chiara.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.45 partendo dalla «Casa Protetta Alberi» per la chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Antognano in via Berzioli 11 indi per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.27 febbraio 2019Ï Rosa Bonini e figliAmministratore e Condomini del Condominio Residenza Ducale di via Tonani, Parma partecipano al lutto della famiglia Ziveri per la scomparsa della signora27 febbraio 2019Unendoci al dolore dei familiari, ricordiamo con tanto affettoamica generosa e discreta, donna di scienza, grande professoressa.Giuliana Manfredi con Umberto, Manfredo e Ilaria.27 febbraio 2019