FRANCO OTTAVIANI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Laura, i figli Antonella, Cristina con Roberto, Alessandro con Antonella, i nipoti Gian Marco e Mattia.I funerali si svolgeranno domani giovedì 28 febbraio alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria del Rosario, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 febbraio 2019Ï Famiglia Demunari MetelloFratelli e sorelle Ottaviani, cognati e cognate e i nipoti sono vicini a Laura, Alessandro, Cristina ed Antonella per la scomparsa del carissimo27 febbraio 2019Siamo vicini alla famiglia Ottaviani per la perdita del caroRenato, Mirella e Massimo.27 febbraio 2019Ciaosei stato come un padre, non ti dimenticherò mai.Davide.27 febbraio 2019Ciaoti ricorderemo.Carla, Landino e Chiara.27 febbraio 2019Partecipano con affetto al dolore di Cristina per la perdita del papàMariangela con Beppe, Sandra con Corrado, Barbara con Marco, Rita con Luca, Rita con Massimo.27 febbraio 2019I colleghi di Iren Mercato sono vicini a Alessandro in questo triste momento per la perdita del caro27 febbraio 2019