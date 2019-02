FRANCO PAZZAGLIA

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Fabrizio, Carlo con Cinzia e Giada, Francesco, la sorella, i fratelli, le cognate e i cognati con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Leonardo indi per il cimitero di Ugozzolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.27 febbraio 2019Ï Maria Rimondi, Camilla Melegari, Massimo CampaniniÏ Famiglia Claudio TaranaI colleghi della Gualerzi spa sono vicini a Cinzia, Carlo e Giada in questo momento di dolore per la perdita di27 febbraio 2019Romeo e Pier Antonio Gualerzi con le loro famiglie partecipano al lutto che ha colpito Carlo, Cinzia e Giada per la scomparsa die porgono ai familiari tutti sentite condoglianze.27 febbraio 2019