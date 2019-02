GIORGIO ZANETTI

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 75Ne danno il triste annuncio la moglie Mariella, il fratello Franco, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì, 28 febbraio alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la parrocchiale di Reno.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Reno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Paolo Zammarchi.27 febbraio 2019Ï Famiglie Pierino e Gaetano ZanettiÏ Medioli Luca e RossanaCiaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Aldo, Cecilia, Elena ed Ilaria.27 febbraio 2019Ciaoil tuo affetto e la tua amicizia ci accompagneranno per sempre.Aldo, Marina e Martina.27 febbraio 2019Ï Dina, Orietta e MassimoPiero e Gabriella con Giovanni e Paola sono vicini con affetto a Mariella per l'improvvisa scomparsa di27 febbraio 2019