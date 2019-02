ELENA CORRADI

Ha raggiunto l'amato Ulissedi anni 88Con infinita tristezza lo annunciano i figli Cesare con Ana Liza, Daniela con Gigi e Giuseppina con Carlo, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 27 c.m. alle ore 14 partendo dalla casa dell'estinta, in località Le Mole in strada Valtermina n. 12 per la chiesa di Lupazzano ove verrà celebrato il rito funebre, indi si proseguirà per il cimitero locale.27 febbraio 2019Ï Bruno e Giovanni, Cinzia e AndreaÏ Famiglia MontecchiÏ Fam. Giovanni MaggialiÏ Fam. Maurizio MaggialiÏ Hedelisa e StefanoÏ Famiglie Fernando e Guerrino FarinaÏ Famiglia Gianfranco CorradiÏ Jessica, Maurizio, Orietta, Michele, Deborasaremo sempre i tuoi marmocchi!Alan e Jonathan.27 febbraio 2019I cognati Bruno, Elies, Iside e Gigi con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Daniela, Giuseppina e Cesare per la perdita della cara mamma27 febbraio 2019Grazie Ana Liza, per l'amore e la dedizione dimostrate nei confronti della nostra cara mammaDaniela e Giuseppina.27 febbraio 2019Giacomo Laurenti e famiglia partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della cugina27 febbraio 2019Siamo vicini al dolore di Cesare e ai famigliari tutti, per la perdita della cara mammaMaria, Franco, Alberto, Pierluigi, Gianfranco e rispettive famiglie.27-2-2019