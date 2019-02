BRUNA QUARETTI

È mancataLo annunciano il marito Mario, le figlie Barbara con Antonio, Patrizia con Luigi e Marco, la sorella Domenica con Giorgio, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 28 c.m. alle ore 9,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Rigoso.Questa sera alle ore 20,45 nella chiesa di Maria Immacolata (Via Casa Bianca Pr) si reciterà il S.Rosario.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Città di Parma per le amorevoli cure prestate.27 febbraio 2019Ï Giancarlo, Claudio, Giorgio RianiÏ Antonio, Silvia Minari e famigliaÏ Giuseppe e Barbara GardoniPartecipiamo al dolore di Mario, Barbara e Patrizia per la perdita diEnnio Quaretti e famiglia.27 febbraio 2019Titolari e collaboratori della Gallina Mario Spa partecipano al dolore di Patrizia e familiari per la perdita della cara mamma27 febbraio 2019Tina, Giuliano, Filippo, Mary, Matteo e Mara sono vicini a Mario, Patrizia e Barbara per la perdita della cara amica27 febbraio 2019Domenico Pino Franco e rispettive famiglie sono vicini a Mario Barbara Patrizia e Domenica per la perdita della cara27 febbraio 2019Amministratori e tutti i condomini del Condominio Silvia, sono vicini nel dolore alla famiglia della carae porgono le loro più sentite condoglianze.27 febbraio 2019