CARLA MARTINELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio i figli Paola con Marco, Giovanni con Luisa e gli adorati nipoti Giulia e Andrea, le sorelle Ione e Lina, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 28 febbraio alle ore 15.30 partendo dall'abitazione in via Pisacane, 9 per la Chiesa di Noceto e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Ivano Maccari, al Reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Parma, al Prof. Chetta, alla Dott.ssa Aiello e alla Dott.ssa Manneschi della Neurologia di Vaio.Un grazie di cuore a Elena.28 febbraio 2019Ï Zoe FerrariniÏ Famiglie Daniele e Antonella ReverberiMancuso Attilio e famiglia sono vicini a Giovanni e Paola in questo momento di dolore per la perdita dell'amata mamma28 febbraio 2019Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita della caraFrancesco Piazza e famiglia.28 febbraio 2019Federico, Chiara e Virginia sono vicini a Giovanni, Luisa, Giulia ed Andrea per la perdita della nonna28 febbraio 2019