MARIA FARRI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Loris con Sandra e Giovanni con Emma, i nipoti: Andrea con Romina, Veronica e Santiago; Pamela e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale di Villa Pigorini.28 febbraio 2019Ï Famiglia Marco BarchiAmministratore Delegato, Dirigenti e Colleghi di Pomodoro 43044 Srl si uniscono al dolore di Giovanni per la perdita della cara mamma28 febbraio 2019Guido e Marzia, Maria, Nello e Lorenza, sono vicini a Loris, Giovanni e famiglie in questo triste momento per la perdita della cara28 febbraio 2019Gli amici Remo e Marisa, Marco e Augusto, Ivo e Daniela, Mario e Franca, Eugenio e Grazia, Felice e Alessio, Bruno e Valeria, Marcello e Paola, partecipano al dolore di Loris e famigliari per la perdita della loro cara mamma28 febbraio 2019