ELES BONINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la figlia Ivana con Franco, la nuora Nadege, i nipoti Isabella, Giulia, Michele, Tania e la pronipote Chiara, le sorelle e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani venerdì 1 marzo alle ore 10.15 partendo dall'Hospital Piccole Figlie per la chiesa di San Leonardo, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare vada a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie.Un ringraziamento speciale alla signora Ljuba per le cure prestate.28 febbraio 2019Ï Famiglia Ferrarini Luigi, Gianfranca, GigliolaÏ Famiglia Ferrarini Federica e LucaÏ Marisa, Gianluca, RoccoÏ Adriano Gatti e famigliaÏ Lalla GrignaffiniÏ Sistina MarossaÏ Tina ChiapponiÏ Margherita SabatiniÏ Tina SaraccaÏ Fam. Bartoli Elda, Massimo FerrariÏ Bartoli Walter, RobertaÏ Bartoli Gianni e MaurizioÏ Gianni Nicolini e famigliaLa sorella Giuseppina con Angela, Matteo, Giuseppe Moreni sono vicini ad Ivana e famiglia per la perdita della cara mammache ricorderanno con stima ed affetto.28 febbraio 2019La sorella Sergia con Fausto, Marzia e Maria Julia sono vicini a Ivana per la perdita della cara mamma28 febbraio 2019Le nostre più sincere condoglianze a Ivana per la scomparsa della caraTi siamo vicini.Ines, Giorgio, Nadia, Nicoletta.28 febbraio 2019La nipote Giuliana con Gianni, Nadia e Daniele sono vicini ad Ivana e famiglia per la perdita della cara mamma28 febbraio 2019