ELVIO MAGNANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Irene con Fabio, Francesca con Alessandro, Mariachiara e Giovanni, la cara nipote Gaia, la sorella Dedi, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.Il funerale si svolgerà domani, venerdì 1 marzo alle ore 14.30, partendo dalla Sala del Commiato «San Mauro Abate» in Colorno per la Chiesa di Mezzano Inferiore indi si proseguirà per il cimitero di Casale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al Dott. Gabba e alla signora Lucia per la loro disponibilità.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, alle ore 20.30 nella Chiesa di Mezzano Inferiore.28-2-2019Ï Gabriella PizzettiÏ Famiglia Ferrarini Pier LuigiÏ Elena e RenatoÏ Aurelia e Marisa MelloniÏ Famiglie Renata e Roberto CostaÏ Pier Ugo e AntonellaHai combattuto sempre pur sapendo di non vincere....CiaoI tuoi amici del Casale.28-2-2019Siamo vicini a Maria e famiglia per la perdita del caroCon affetto i titolari e i dipendenti «La buona tavola».28-2-2019Nicol ed Eleonora sono vicini a Giovanni e famiglia per la perdita del caro28 febbraio 2019Elda, Andrea, Gianni con le rispettive famiglie sono vicini a Maria e figli per la perdita del caro28 febbraio 2019Ci stringiamo a Francesca e famiglia per la perdita del caro papàElisa, Erica, Francesca, Ilaria, Francesca, Pamela, Sabrina, Silvia, Susanna.28 febbraio 2019Dino e Renza Zantelli sono vicini a Maria Chiara e famiglia per la scomparsa del padre28 febbraio 2019Bertoli Claudio e Costa Guido sono vicini a Giovanni e famiglia per la perdita del caro papà28-2-2019Enzo Capelli e famigliari sono vicini con affetto a Maria, Giovanni, Francesca, Irene, Mariachiara e Dedi per la scomparsa del caro28-2-2019