LANFRANCA CASELLI

Ci ha lasciatidi anni 93Ne danno il triste annuncio la figlia Gianfranca con Franco, il fratello Armando, i nipoti Elisabetta con Sidy ed il piccolo Omar, Luca e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 2 marzo alle ore 14.30 presso la chiesa di San Bernardo degli Uberti, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale della Casa Protetta di Alberi per le amorevoli cure prestate.1 marzo 2019Presidente, Consiglio e Soci del Circolo Molen Bass sono vicini a Gianfranca per la perdita della mamma1 marzo 2019