ELSA VESCOVI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio il figlio Omero, i fratelli, le cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 2 marzo alle ore 10.00 partendo dalla sala del commiato in Langhirano Via Pezzani 27 per il cimitero di Beduzzo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 marzo 2019Ï Brunetta e Paolo BondaniCiaoavrai sempre un posto speciale nei nostri cuori.Patrizia, Claudia, Claudio, Cristian e rispettive famiglie.1-3-2019Gli amici di caccia di Pugnetolo e Signatico sono vicini a Omero, Franco e Giovanni per la perdita della carae porgono sentite condoglianze.1 marzo 2019