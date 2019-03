Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cariCav. della Repubblicadi anni 63Ne danno il triste annuncio la moglie Antonella, i figli Sara con Giuseppe e Simone con Ilaria, i nipoti Luca, Marco, Tommaso e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 13.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Calestano, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento all'amico Dott. Ali Reda Hasi Mohamed ed al medico curante Dott. Pajoutan Moghaddam M. Reza.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Calestano.2 marzo 2019Ï Fam. Eugenio, Giancarlo, Alessandro, Alberto MoriÏ Sandro ScanzaroliÏ Manuela e Luciano ZaccariniÏ Paolo Delsante e famigliaÏ Nicola e Silvio Pesci e famigliaÏ Fam. Enzo BruschiFabrizio, Lucia, Walter, Roberto si stringono affettuosamente ad Antonella, Sara e Simone in questo momento di grande dolore per la perdita del caro2 marzo 2019I colleghi e le ex colleghe della Commissione Tributaria Provinciale di Parma si uniscono al dolore di Antonella, Sara e Simone per la perdita del caroe lo ricordano con affetto per la sua amicizia, disponibilità e professionalità.2 marzo 2019Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e i dipendenti del Comune di Terenzo partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caroex dipendente nonchè collaboratore, che per anni ha prestato preziosa attività di volontariato.2 marzo 2019Il Presidente, Dott. Carlo Parmeggiani, e i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Parma partecipano al dolore della famiglia per la perdita delCav.2 marzo 2019Ci stringiamo con affetto ad Antonella, Sara, Simone e famiglie per la perdita del caroAlì, Elena e famiglia.2 marzo 2019Serena Evelina Michela Maria Alice Morena Sara e Alessia sono vicine con affetto a Sara e famiglia per la perdita del caro papà2 marzo 2019Carla con Luciano, Michela con Andrea e rispettive famiglie sono vicini ad Antonella e famiglia per la scomparsa del caro2 marzo 2019Liliana, Oscar e famiglia sono vicini ad Antonella e figli per la perdita del caro2 marzo 2019Martina Venusti e famiglia sono vicini a Sara, Simone e Antonella per la perdita del caro2 marzo 2019