È mancata l'anima buona diCon infinita tristezza lo annunciano la figlia Simonetta con Claudio, nipoti, cugini e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 15.00 con Messa presso la Chiesa del Corpus Domini indi per il Cimitero di Marore.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie per la professionalità e umanità dimostrate al Prof. De Angelis, al Dott. Zinicola, alla Dott.ssa Ferretti, al medico curante Dott. Zanardi, al personale dell'Assistenza Infermieristica Domiciliare e a Giovita, Elena, Victoria e Fulvia per le amorevoli cure prestate.2 marzo 2019Ï Gianna, Alberto e fam.Un forte abbraccio a Simonetta e Claudio per la perdita della carissima mammamia cara amica da sempre.Maria e famiglia.2 marzo 2019Emiilio, Bianca con Alberto, Bruno con Stefania, Giuseppina e Gabriella piangono con Simonetta e Claudio la perdita della carissimaporgendo a loro e famigliari le più vive condoglianze.Parma, 2 marzo 2019Paolo e Raffaella in questo triste giorno sono vicini con affetto a Simonetta e porgono sentite condoglianze per la perdita della cara2 marzo 2019Enrica e Maurizio partecipano al lutto che ha colpito Simonetta per la perdita della cara mamma2 marzo 2019Isabella con Giovanni e Michele partecipano con affetto al grande dolore della cara Simonetta, di Claudio e famiglia, per la scomparsa della sua adorata mamma2 marzo 2019Ornella ed Alessandro, con Chiara e Valeria, si stringono affettuosmente a Simonetta e Claudio nel commosso ricordo della cara signora2 marzo 2019Ï Orlando e Maria Rosa FoschiÏ Andrea ed Annalisa FoschiÏ Francesco e Valeria GandiniRosanna, Gianni, Roberta, Claudio, Emanuela, Massimiliano, Gianluca, Tiziana e Giulia si stringono a Simonetta per la perdita della cara mamma2 marzo 2019