È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 52Ne danno il triste annuncio: la mamma Maria, la sorella Raffaella, i fratelli Giorgio, Massimo e Alberto, i nipoti Davide, Camilla, Francesca con Marco, Gianluca e Arianna, il nipotino Diego, le cognate Paola, Barbara e Michela, il cognato Roberto, zii e zie, parenti tutti.I funerali si svolgeranno nella Chiesa parrocchiale di Groppo Domenica 3 marzo alle ore 15.00, sabato 2 marzo nella chiesa di Groppo alle ore 20.30 verrà recitato il Santo Rosario.La cara salma giungerà dalla Svizzera nella tarda serata di venerdi' 1° marzo per la Chiesa di Groppo dove sarà allestita a camera ardente.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.2 marzo 2019Ï Famiglie Mantovani Nestore, Lorenzo, MassimoIn una circostanza simile, le parole sono inutili, ci uniamo al dolore dei famigliari per la perdita diDaniele e Gianluca, Tarotrans.2 marzo 2019I colleghi Tarotrans si uniscono al dolore dei famigliari tutti per la scomparsa del caro2 marzo 2019Tutto lo staff dell'Osteria dei Bassi è vicino alla famiglia Riccoboni per la perdita del caroGrazie per i bei momenti che ci hai regalato.2-3-2019La proprieta' e gli ex colleghi della ditta Il Parmense Trasporti si stringono con affetto intorno alla famiglia diin questo momento di dolore così inatteso.2 marzo 2019Ciaoresterai sempre nel mio cuore.Mi mancherai.Roberta.2 marzo 2019