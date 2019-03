GALLIANO GROLLI

«Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami il tuo sorriso è la mia pace»(Sant'Agostino)di anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Alba, i figli Dante e Cinzia con Luca, Mattia e Valentina.I funerali avranno luogo domani lunedì 4 marzo alle ore 15 presso la Cappella interna della Fondazione Casa di Padre Lino, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa della Famiglia di Nazareth sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Fondazione Casa di Padre Lino per le amorevoli cure prestate.3 marzo 2019Ï Giuliano Mutti e famigliaÏ Bassi Mirella e figliÏ Roberto e Alessandra SilvestriÏ Fam. Davide e Mariangela CocconiMaurizio, Anna e Silvio con le rispettive famiglie sono vicini con affetto a zia Alba, Cinzia e Dante per la perdita del caro zio3 marzo 2019Emilio ed Enrico Bettuzzi con Alberta, Clara, Alessandro, Giovanni, Francesco e Giulia si stringono forte a Cinzia, Alba e Dante per la perdita del caro3 marzo 2019Titolari e maestranze di Oiki Acciai Spa, impresa costruzioni Naviglio e Sipi Spa abbracciano forte Cinzia, Dante, Alba e familiari per la perdita del caro3 marzo 2019Simo, Duccio e Angel abbracciano commossi la carissima Cinzia per la scomparsa del suo adorato papà3 marzo 2019Un abbraccio affettuoso a Cinzia e famiglia per la perdita del caro papàda tutto il gruppo delle «Principesse dell'Oncologia».3 marzo 2019Siamo vicini a Cinzia e famiglia per la scomparsa del caroCon affetto.Paolo e Titti.3 marzo 2019