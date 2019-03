MICHELE SANVITI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio la moglie Lucia, i figli Simona con Francesco e la piccola Cloe, Albino con Samantha e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 4 marzo partendo alle ore 9.45 circa dalla Sala del Commiato di Varano de' Melegari in via Martiri della Libertà 99, per la chiesa parrocchiale di Pessola, ove alle ore 10.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dottor Luigi Solari per le amorevoli cure prestate.3 marzo 2019Ï Amelia MogliaÏ Sergio, Anita e fam.Ï Mauro, Alba e RamonaÏ Oppimitti Marco e figliÏ Fam. Naide PambianchiÏ Famiglia Orzi Giacomo, Giuliana, AndreaÏ Luigi Oppimitti e FamigliaÏ Renato, Adriana, Silvia e StefanoÏ Vittoria Moglia e figliÏ Fam. Angelo SoiTitolari, colleghi e collaboratori tutti di Oppimitti Costruzioni e Oppimitti Energy sono vicini con affetto ad Albino e famiglia per la perdita del caro papà3 marzo 2019La squadra del cinghiale del Murolo è vicina ad Albino per la perdita del papà3 marzo 2019Il Circolo La Costa è vicino a Lucia, Albino e Simona per la perdita del caro3 marzo 2019