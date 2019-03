LUIGI OLIVIERI

Amorevolmente assistito dall'affetto dei suoi cari è mancatodi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Marco con Valeria e Massimo con Michela, le nipoti Benedetta, Silvia, Federica e Vittoria e i parenti tutti.Ti ricorderemo sempre per la tua infinita bontà.I funerali avranno luogo martedì 5 marzo alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato «Le Valli» - Via Roma, 6 - Felino, per la chiesa parrocchiale, indi per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Prati e alle collaboratrici che l'hanno amorevolmente assistito.3 marzo 2019Ï Fam. Davide BenassiÏ Giovanni e VilmaÏ Nera e MartinaÏ Mafalda e Sergio BuzzoniCarissimotu e la nonna avrete sempre un posto speciale nel nostro cuore.Continuate a vegliare su di noi.Benedetta, Silvia, Federica e Vittoria.3 marzo 2019Giovanna, Sergio e Luigi, Annamaria, Anselmo e Federica abbracciano con tanto affetto Marco, Massimo e famiglie per la scomparsa del caro papà3 marzo 2019Ciaosei stato uno zio speciale.Ti ricorderemo sempre.Marina e Guido.3 marzo 2019Ci uniamo al dolore di Massimo e Marco e famiglie per la perdita del caroVittoria, Simone, Martino e famiglia.3 marzo 2019