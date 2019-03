AZELIO MANICI

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Angela, il figlio Edinson con Donatella e l'adorata nipote Noemi, il fratello Pierluigi e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 4 Marzo alle ore 14,45 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (Via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa del Buon Pastore.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,00 presso la stessa chiesa.Sarà possibile dare l'ultimo saluto al caro Azelio Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.Si dispensa dalle visite domiciliari.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a: Dott. Piseo, Dott.ssa Bui, Dott. Losardo, Dott. Dario Magnani, Dott. Pallini per le cure prestate con attenzione e sensibilità.3 marzo 2019Ï Circolo Amici ArtigianiCaro nonnomi dispiace tanto che vai in cielo.Guardami e proteggimi da lassù; resterai sempre nel mio cuoricino.Ti voglio tanto bene.Noemi.3 marzo 2019Titolari e dipendenti della Riva Srl partecipano al dolore di Eddie e Angela per la scomparsa del caro3 marzo 2019Giancarlo e Marisa, Filippo e Silvia Pizzati partecipano commossi al dolore di Angela, Eddi e Donatella per la scomparsa del caro3 marzo 2019Liana, Andrea e ragazzi salutanoe sono vicini nel ricordo ad Angela, Eddy, Donatella e Noemi.3 marzo 2019La Comunità di Albazzano, le amiche e gli amici della Sagra si uniscono al dolore di Angela, Eddy e familiari per la perdita del loro caro3 marzo 2019Gli amici di Albazzano sono vicini ad Eddy per la perdita del caro papà3 marzo 2019