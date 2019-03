ANNA LEONI

Munita dei conforti religiosi ha cessato la sua vita terrena l'anima buona didi anni 95Dell'Ordine Secolare dei Carmelitani ScalziLo annunciano con infinita tristezza il figlio Gian Paolo con Angela, i nipoti Barbara con Umberto, Nicola con Chiara, Alberto e Filippo, il fratello Francesco e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 7 c.m. alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Bola Dante in Felino, via Caimi, per la chiesa parrocchiale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a tutto il personale di Villa S. Ilario per le premurose cure prestate.Un pensiero affettuoso vada alle signore Paola ed Eugenia per l'amorevole assistenza.Un grazie anche ad Anna e Vittorio per la costante presenza.5 marzo 2019Ï Vittorio SantagataÏ Maria Fochi e figliÏ Famiglia Graziano CeresiniÏ Raffaele Ceresini e fam.Ï Tina FolzaniÏ Ermes Grossi, figli e famiglieÏ Famiglia Bruna, Fausto FochiFiorangela, Luigi, Vittorina e famiglie si stringono con affetto all'amico Paolo per la perdita della cara mamma5 marzo 2019Caraamica dolcissima di una vita, la tua stupenda bontà la porterò sempre nel mio cuore.Rosetta.5 marzo 2019Renato e Rosaria con Roberto, Andrea ed Alessandra partecipano commossi al dolore di Gianpaolo e famiglia per la perdita della cara mamma5 marzo 2019Dolceil tuo affetto premuroso e la tua generosità ci ha abbracciato fin da bambini e non ci ha mai abbandonato....Grazie di tutto, sarai sempre nei nostri cuori.Stefania, Antonella, Andrea, Giampietro e famiglie.5 marzo 2019Marco Ziliotti ed i collaboratori dello Studio partecipano con sincero cordoglio al lutto del Rag. Gian Paolo Melegari e famiglia per la perdita della Signora5 marzo 2019Guido, Claudio, Raffaello, Paolo e rispettive famiglie sono vicini a Gianpaolo per la perdita della cara mamma5 marzo 2019