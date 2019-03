VALERIO PELLONI MARTINI

È mancato improvvisamentedi anni 80Addolorati lo annunciano la moglie Romana, il figlio Claudio, la nuora Lucia, la nipote Valeria con Alessandro e Cristian, la sorella Marisa, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 6 marzo alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Sacre Stimmate di Via Sbravati indi al cimitero di Lesignano de' Bagni.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa Chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 marzo 2019Ï Nora, Sabrina, GilioÏ Fam. Pierino GuatteriÏ Ester, Adua, GiulianoÏ Amos, Lilies e famiglieCi mancherai nonnoAlessandro e Christian.5 marzo 2019La sorella Marisa con Romano, Maurizio, Giuseppina, Massimo partecipano al dolore di Romana, Claudio e famigliari per la scomparsa del caro5 marzo 2019Le famiglie di Peri Otello e Pier Mario partecipano al dolore di Romana e Claudio per la perdita del caro5 marzo 2019Ciaonon dimenticheremo la tua bontà e la tua immensa generosità.Famiglia Guatteri Emilio e figli.5 marzo 2019I colleghi dell'Area Edilizia e Spp dell'Università di Parma prendono parte al dolore di Claudio e della famiglia per la scomparsa digià dipendente dell'Ateneo.5 marzo 2019