BENEDETTO FRANCESCHI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Giovanni con Telma, Silvia con Giuseppe e Piero con Valeria, i nipoti Luca e Chiara, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 6 marzo alle ore 14.30 partendo dalle Nuove Sale del commiato «Collecchiesi» in Via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio.le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero di Gaiano.La camera ardente sarà aperta mercoledì dalle 12.30 in poi.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella chiesa di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Roberto Salsi.5 marzo 2019Ï Ghezzi GianCarlo e GabriellaÏ Famiglia SassiÏ Franco CattabianiÏ Alberto CapannaÏ Carlo, Fausto TagliaviniÏ Carla CoruzziÏ Fausto Tanzi, Luigi, Anna, Marco e CarlottaÏ Nello, Antonella DelmonteÏ Franca, Lino SaccardiÏ Anna, Romano BottiÏ Ester BucciÏ Levati Franco e famigliaPier Angelo e Dirce si uniscono al dolore di Giovanni, Piero e Silvia per la scomparsa del caro papà5 marzo 2019Giovanna, Imma e famiglie piangono la scomparsa del caroe si stringono a Giovanni, Silvia e Piero.5 marzo 2019Nel ricordo del caro amico fraternoGabriella, Giuliano, Andrea, Lorenza, Natalia e famiglie.5 marzo 2019Ivo, Angela e Luca partecipano sentitamente al dolore di Giovanni, Piero, Silvia e Giuseppe per la scomparsa del caro5 marzo 2019