CLARA BERTOLDI

Ne danno il triste annuncio la figlia Daniela con Daniele, la nipote Lisa, il fratello Lucio e le sorelle Isetta e Irene con rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani alle ore 13,15partendo dalle sale del commiato Ade,in Viale Villetta, 31/a per la chiesa di Vicofertile indi per il Cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie all'amica Barbara Gabbi per la costante presenza, al medico curante Dott.ssa Silvia Mantovan, al Dott. Maione e a tutto il personale della «Città di Parma».5 marzo 2019Ciaoora sei una bellissima farfalla che volerà sempre accanto a me.Daniela.5 marzo 2019Ciaonon ti dimenticherò mai per tutto quello che hai fatto per me.Lisa.5 marzo 2019Ciaoche l'alba di ogni giorno ti porti l'abbraccio di tutti noi.Paolo e famiglia Milan.5 marzo 2019Luigi, Michela e Sara sono vicini a Daniela e Lisa in questo momento di dolore per la perdita della cara5 marzo 2019