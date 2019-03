UGO VECCHIA

Ci ha lasciatiEsempio di amore, dedizione, onestà, sempre.Ne danno il triste annuncio i figli Paola con Luigi e Margherita, Marco con Riccardo e Anna, Marina con Matteo, ed insieme a loro i fratelli Antonietta, Aldo, Orlando e Giuliana.I funerali si terranno Oggi alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Bianconese, indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a Nury per le amorevoli cure prestate, al dott. Emilio Coffrini per tanti anni di Assistenza e amicizia e al personale tutto della Casa di Cura Città di Parma.6 marzo 2019Ï Fam. Stefano MambrianiÏ Paolo CoratiÏ Daniele CarenziÏ Riccardo e IlariaÏ Paola e Franco SpezzaniRiccardo con la mamma, abbraccia papà, zie e cugini nel dolore per la perdita del6 marzo 2019Perle famiglie dei fratelli e delle sorelle con affetto si uniscono al dolore dei famigliari tutti.6 marzo 2019Le sorelle Antonietta e Giuliana con le rispettive famiglie e con Daniela abbracciano Paola, Marco e Marina per la perdita del caro papà6-3-2019Tutto il personale del Corporate Finance di Chiesi Farmaceutici Spa partecipa al dolore del collega Marco e famiglia per la perdita del caro papà6 marzo 2019I membri del Comitato di Direzione di Chiesi Farmaceutici S.p.A profondamente rattristati partecipano al dolore di Marco per la scomparsa del padre6 marzo 2019Alberto, Paolo, Alessandro, Andrea, Maria Paola e Giacomo Chiesi si stringono commossi a Marco per la perdita del padre6 marzo 2019Ottavia, Carlo, Giovanna con Cesare e Giacomo, piangono il caroe abbracciano forte Paola, Marco e Marina.6 marzo 2019Le famiglie Avvanzini, Tiberti sono vicine a Paola, Marco e Marina in questo triste momento per la perdita del papà6 marzo 2019Filippo e Raffaella, Andrea e Simona, si stringono affettuosamente a Marina per la perdita del papà6 marzo 2019Diego e Silvia con Laura e Pietro si stringono a Marina, Paola e Marco nel dolore immenso per la perdita del papà6 marzo 2019Monica e Sandra con le rispettive famiglie si stringono con affetto a Marina e Matteo, a Paola con Luigi e Margherita, a Marco e famiglia, nel ricordo del loro caro signor6 marzo 2019Danilo e Miriam sono vicini a Marco, Paola e Marina in questo momento di dolore per la perdita del caro papà6 marzo 2019