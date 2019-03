GUIDO VENTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Amelia, i figli Corrado con Paola e Alessandro, Luciano con Elisa, Edoardo e Matilde, i fratelli, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 7 marzo alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 marzo 2019Ï Azienda Agricola BarusiÏ Leonardo, Andrea, Francesco e SimoneUn forte abbraccio a Amelia, Corrado, Luciano e famigliari per la perdita del caroFamiglia Agostino Giuseppe Pelosi.6 marzo 2019Gli amici del Bar Ponte sono vicini all'amico Luciano per la perdita del caro padre6 marzo 2019Giuseppe, Tiziana, Angelica e Mattia sono vicini a Luciano e famigliari per la perdita del papà6 marzo 2019