CLORINDA ROCCHI

«Il Signore ha detto: sono venuto per rendere le cose di quaggiùsimili alle cose di lassù, e le cose esterne simili alle cose interne.Sono venuto per unirle in quel luogo.»(Vangelo di Filippo)Ha concluso la sua vita terrenaLo annunciano con profondo dolore la figlia Mariarita con Corrado.I funerali si svolgeranno venerdì 8 marzo alle ore 9.30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Maria Immacolata (via Casa Bianca) indi al cimitero della Villetta.Un grazie al medico curante Dott. Felice Fasano.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del Reparto di Medicina della Casa di Cura Città di Parma in particolare al Dott. Moine e al Dott. Baci.Grazie con tutto il cuore alla cara Armina per il suo affetto e sostegno.Un sentito ringraziamento alla signora Alberta per la costante presenza in questi anni.Uno speciale ringraziamento alla signora Nina per la sua dedizione in questo ultimo percorso di vita.Un grazie affettuoso alle care amiche e ai cari amici che hanno stretto Mariarita in un abbraccio colmo di amore.Grazie Luciana per aver accompagnato la mamma insieme a me nei suoi ultimi istanti di vita.6 marzo 2019Ciaocon amore Mariarita.6 marzo 2019I colleghi Antonella, Alberto, Francesco, Sara, Andrea e Ines sono vicini a Mariarita per la scomparsa della cara mamma6 marzo 2019Antonella e Roberto con Andrea e Carlotta sono affettuosamente vicini a Mariarita per la perdita della cara mamma6 marzo 2019L'amore che si dà ritorna.Mariarita ti abbracciamo con affetto nel ricordo della tua cara mammaElena, Simona, Susanna, Vilma e Stefania.6 marzo 2019La famiglia Allodi Claudio partecipa al dolore di Mariarita per la perdita della mamma6 marzo 2019I condomini e Amministrazione del Condominio Pineta partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa della cara6 marzo 2019