GIUSEPPINA LESINI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Marco, Antonella con Richard, il nipote Nicola e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 7 marzo alle ore 8.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di S. Patrizio, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 19.15 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Maria Beatrice Gorreri per la professionalità mostrata ed un ringraziamento a Natalia per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.6 marzo 2019Ï Lalla e CesareI nipoti Giuseppe, Cristina e famiglie sono affettuosamente vicini a Marco ed Antonella per la perdita della mamma6 marzo 2019Carail tuo ricordo sarà sempre nei nostri cuori.Un abbraccio affettuoso ad Antonella e Marco.Susi, Giovanni e Matteo.6 marzo 2019La cugina Maria con Isacco e famiglia è vicina ad Antonella e Marco per la perdita della cara6 marzo 2019Gli alunni e i genitori della 5C del Maria Luigia partecipano al dolore della maestra Antonella per la scomparsa della cara mamma6 marzo 2019La famiglia Montecchi Claudio con Tiziana, Barbara e Fernanda si uniscono al dolore di Antonella e Marco per la perdita della carissima mamma6 marzo 2019