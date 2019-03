PIERO DOGLIOLI

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 60Ne danno il doloroso annuncio la mamma Silvana, i fratelli Luciano con Isabella, Michela con Andrea, i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 7 c.m. alle ore 14.15 partendo dall'abitazione per la chiesa di Zibana.Questa sera alle ore 20.30 presso l'abitazione si reciterà il S. Rosario.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.6 marzo 2019Ï Massimiliano GuatelliÏ Lucia Blondi e famigliaÏ Mauro CaffagniniÏ Giuseppe, Giuseppina, Luca, IlariaÏ Emilio, Isolina, Simona, Fausto, SoniaÏ Carla, Valentino, Nicola GalvaniÏ Adua e figliÏ Fam. Giuseppe CadossiÏ Studio Dott. Gianni PigoniÏ Giampiero, Lorenza IraliÏ Edda, Gianni, Egidio, Floriana CandellariÏ Maria, Giorgio GandolfiÏ Cristiano PainiÏ Luisa TempestaIl personale amministrativo e poligrafico e tutti i colleghi della «Gazzetta di Parma» si stringono con affetto a Luciano per la scomparsa del fratello6 marzo 2019Il Direttore, i giornalisti, i tecnici e il personale di Radio Tv Parma si stringono con affetto a Luciano Doglioli per la scomparsa del fratello signor6 marzo 2019Le Rsu della «Gazzetta di Parma» partecipano al lutto di Luciano Doglioli per la scomparsa del fratello6 marzo 2019Dirigenti e giocatori dell'A.S.D. Palanzano sono vicini a mamma Silvana, a Luciano e Michela e a tutti i familiari nel grande dolore per l'improvvisa scomparsa de caro6 marzo 2019I dipendenti e i collaboratori di Publiedi Srl sono vicini a Luciano Doglioli nel dolore per la scomparsa del fratello, signor6 marzo 2019Il direttore, i giornalisti della Gazzetta di Parma partecipano con profondo cordoglio al grave lutto di Luciano Doglioli per la scomparsa del fratello, signor6 marzo 2019Il presidente di Gazzetta di Parma Srl, la vice presidente, l'amministratore delegato, i componenti del consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale partecipano al grave lutto di Luciano Doglioli per la scomparsa del fratello, signor6 marzo 2019«Ho passato anni a tifare per te fuori dal campo e anni a lavorare fianco a fianco.»Mi mancherai amicoCiaoGianni.6 marzo 2019I colleghi del Comune di Palanzano sono vicini alla famiglia per l'improvvisa scomparsa dell'amico e collega6 marzo 2019CiaoAntonio, Rita, Antonia, Angelo e famiglie.6 marzo 2019Ci uniamo al dolore di Silvana, Micaela, Luciano, Isabella e Andrea per la perdita del caroCarla e Renato.6 marzo 2019Sidonie, Matteo e Giacomo sono vicini a Silvana, Micaela, Luciano, Isabella e Andrea per la scomparsa del caro6 marzo 2019A nome dell'Amministrazione del Comune di Palanzano esprimo profondo cordoglio ai famigliari per la perdita del carocollaboratore leale, onesto e sincero, sempre disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno.Il Sindaco Lino Franzini.6 marzo 2019Profondamente addolorati e smarriti dalla notizia della scomparsa prematura del carissimoabbracciamo con tanto affetto la mamma Silvana, i fratelli e tutti i parenti.Agostino, Luciana, Marianna, Annalisa.6 marzo 2019Vilma, Rino, Anastasia e rispettive famiglie, increduli e addolorati per la perdita del carosi stringono con affetto a Silvana, Luciano e Michela.6 marzo 2019La Società di Pesca S.P.S. Fario partecipa al dolore dei famigliari per la perdita dell'amico6 marzo 2019