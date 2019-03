MARCELLO D'ANTONANGELO

Improvvisamente è deceduto il giorno 26 febbraio 2019Avv.di anni 78Lo annunciano con immenso dolore la moglie Bassi Rosalia con i figli Marco con Maddalena, Maria Teresa con Martin e gli adoratissimi nipoti Davide e Christina, cognata e parenti tutti.Con successivo avviso sarà comunicata data e luogo della commemorazione in Italia e nella sua amata Svizzera.7 marzo 2019«Quando arrivava lui qui al tennis sorgeva il sole, la sua soddisfazione e gioia di vivere era contagiosa e un regalo per tutti noi.»CiaoGli amici del Tennis Zentrum di Horgen.7 marzo 2019Condomini e amministratore del Condominio «Federica» di via Solari n. 25 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del signorAvv.7 marzo 2019