ELENA BIANCHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 99Ne danno il triste annuncio il figlio Andrea con Silvia, i nipoti Michele, Guglielmo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 8 marzo partendo alle ore 9,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Cristo Risorto in via Venezia, proseguiranno per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7 marzo 2019Daniele, Giovanna, Beatrice e famiglia sono vicini ad Andrea ed ai suoi cari per la scomparsa della cara7 marzo 2019In questo triste momento siamo vicini con affetto ad Andrea e famiglia per la scomparsa della cara mammache porteremo sempre nel cuore.Gabriele e Mariolina con Stefano e Chiara.7 marzo 2019Gianni e Carmen partecipano al dolore di Gabriele e familiari per la perdita della cara7 marzo 2019