ALBERTO BIASETTI

Ci ha lasciatodi anni 60Ne danno il triste annuncio la mamma Carmen, la moglie Alessandra, le figlie Martina, Valentina e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi giovedì 7 marzo partendo alle ore 13,30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Beato Andrea Carlo Ferrari, proseguiranno per il cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto di Ematologia ed in particolare la Dott.ssa Lucia Prezioso.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Bruno Brunazzi.7 marzo 2019Ï Lino e Marisa FanfoniÏ Giuseppe Albertelli e famigliaÏ Famiglia Anna e Luciano BolzoniÏ Chiara, Manuel e VittoriaGiorgio Spotti e famiglia partecipano al lutto di Sandra, Valentina e Martina per la scomparsa del caroper anni prezioso collaboratore.7 marzo 2019Piero e Angela Rocca partecipano al dolore di Alessandra e famiglia per la perdita dell'amato7 marzo 2019Filippo e famiglia sono vicini ad Alessandra, Valentina e Martina per la prematura perdita del loro caroe porgono sentite condoglianze.7 marzo 2019Le famiglie Gianni, Andrea ed Enrico Zanacca partecipano con immenso dolore al lutto di Sandra e familiari tutti per la perdita del grande amico7 marzo 2019Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immenso dolore per la perdita del caroRosetta, Amilcare, Francesco e famiglia.7 marzo 2019CiaoGianfranco, Antonella e Costanza.7 marzo 2019Gli amici dell'OR.SA. partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro7 marzo 2019La famiglia Artusi è vicina alla moglie Alessandra, alle figlie Valentina e Martina, alla mamma Ersilia e alle sorelle Elda e Clara per la perdita del caro7 marzo 2019Ci stringiamo addolorati alle famiglie Biasetti e Pesci nel caro ricordo dipersona davvero speciale che mai dimenticheremo.Romano, Paola, Stefania e Riccardo.7 marzo 2019Enrico, Bruna, Stefano, Chiara sono vicini a Sandra, Valentina e Martina per la perdita del caro7 marzo 2019