ERMETE BERNARDI

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Addolorati lo annunciano la moglie Tina, le figlie Silvia ed Anna con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti Lorenzo; Francesca con Elio ed il piccolo Giacomo; Fabio con Alice.I funerali avranno luogo venerdì 8 marzo alle ore 13.45 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa di Marore indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante dottor Luigi Giampellegrini.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7 marzo 2019Ï Marisa Donelli e famigliaÏ Bruna Donelli e figliÏ Fernanda, Maria e famiglieÏ Paride Zoni e famigliaÏ Famiglia Andrea e Carmen DonelliÏ Cesare PelagattiÏ Otello e Lina ZerbiniDavoli Maria Teresa con i figli Carlo e Marilena Terenziani e le loro rispettive famiglie è vicina a Tina, Anna e Silvia per la perdita di7 marzo 2019Diella e Cesarina unite alle loro famiglie sono vicine a Tina, Anna e Silvia per la perdita del loro caro7 marzo 2019I cugini Beppe, Vanna, Gianni, Mirella, Wilma, Daniela si stringono con affetto a Tina per la perdita del caro7 marzo 2019Il Presidente, i soci della Latteria Sociale Mariani partecipano con profondo cordoglio al lutto dei famigliari per la scomparsa dell'ex socio7-3-2019La famiglia Cavalieri Livio è vicina a Tina e famigliari per la perdita del caro7 marzo 2019Tiziana, Lorenzo e Beatrice sono vicini a Tina e famiglia per laperdita del caro7 marzo 2019Artemio, Renata, Manuela con Antonio con grande dolore e rimpianto per la scomparsa del carissimopersona di grandi qualità umane partecipano al lutto della moglie Albertina e delle figlie Silvia ed Anna con Paolo.7 marzo 2019La famiglia Franzoni Vittorio, Enrica, Filippo e Fabrizio sono vicini a Tina, Anna e Silvia in questo triste momento per la perdita del caro7 marzo 2019David, Federica ed Elisabetta sono vicini a Silvia in questo momento triste per la perdita del caro papà7 marzo 2019Siamo vicini in questo triste momento alla moglie Tina, alle figlie Anna e Silvia e ai nipoti per la perdita del loro caroLo ricorderemo sempre con tanto affetto.Sandro, Betta, Alice.7 marzo 2019