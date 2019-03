MARIA PANIZZIERI

«Tu solo hai parole di vita eterna»(GV 6,68)È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Lo annunciano le figlie Patrizia con Claudio e Rubina, Maria Antonietta con Alfonso e Gaia e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 8 marzo alle ore 14,45 nella Chiesa Maria Immacolata di Via Casa Bianca, indi al cimitero di San Pancrazio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20,30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dottor Ferrentino ed a tutto il personale della Casa Protetta «G.Bonzani» di Serravalle per le amorevoli cure prestate.7 marzo 2019Bruna, Vittorio e famiglia partecipano al dolore di Patrizia e Maria Antonietta per la perdita della mamma7 marzo 2019Dal cielo nel cuore sempre vicina.Dal coro SGB vicinanza a Mary per la scomparsa della mamma7 marzo 2019