IOLANDA SCHIANCHI

É mancatadi anni 75Lo annunciano il marito Ettore con Lorenzo, Marco, Simona, Veronica e Matteo, sorelle, cognati, nipoti, parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 in Trefiumi.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al dott. Molinari e alle infermiere per le amorevoli cure prestate.8 marzo 2019Ï Danilo Musetti e famigliaÏ Flora, Milena, Paolo e fam.Ï Caterina, Bruno BlondiÏ Emma, Enrico, Michela e fam.Ï Fam. Gino CavalliÏ Ugo, Elisa, NicolasÏ Angela MorettiÏ Corrado, Graziano, GiulioÏ Marino e CarmenÏ Daniele, Marco, Simona, MartinaÏ Giovanna, Monica, Paola, Mariella, GildoÏ Matteo, Francesca, MatildeÏ Fam. Giuseppe Fortiniavrai sempre un posto nel nostro cuore.La sorella Anna con Claudio, Claudia e Lalla.8 marzo 2019Ci uniamo al dolore di Ettore, Lorenzo, Marco e famiglia per la perdita della caraBruno e Rita.8 marzo 2019Il tuo ricordo sarà sempre nel mio cuore.Ciao ziaLorenza.8 marzo 2019Un saluto affettuoso a Ettore per la perdita della mogliedal Circolo S.Lorenzo.8 marzo 2019Maria Vittoria con Massimo e Fausta sono vicini con tanto affetto a Ettore, Lorenzo, Marco e famiglia per la scomparsa della cara8 marzo 2019Cati con Francesca, Federica e rispettive famiglie si uniscono al dolore di Ettore, Lorenzo e Marco per la scomparsa della cara8 marzo 2019«I Terfumna» partecipano al lutto di Marco e Ettore per la perdita di8 marzo 2019La Comunalia di Trefiumi è vicina a Ettore per la perdita della moglie8 marzo 2019Deni, Giuseppe con Stefania e Luca con Rossana si stringono con affetto a Ettore, Lorenzo e Marco per la perdita della cara8 marzo 2019resterai nei nostri ricordi più cari, un forte abbraccio.Ornella e Teo.8 marzo 2019Manuela e Michele si stringono con affetto a Marco e familiari per la perdita della mamma8 marzo 2019