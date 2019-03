GIANCARLO BANDINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Elisetta, la figlia Silvia con Michele e Irene, la sorella Teresa e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 9 marzo alle ore 9.00partendo dalle Sale del Commiato Adeper il Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno al cimitero di Fontanellato.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Sorbolo.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente le infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo.Si ringrazia inoltre il Dott. Giuseppe Contento per la professionalità e umantià dimostrate.8 marzo 2019I titolari ed il personale tutto della Chiesi Farmaceutici SpA esprimono le più sentite condoglianze a Silvia e famiglia per la perdita del caro padre8 marzo 2019I colleghi della Direzione Ingegneria, Manutenzione e Produzione della Chiesi Farmaceutici partecipano al dolore di Silvia e famiglia per la perdita del caro padre8 marzo 2019Ci stringiamo con affetto a Lisetta, Silvia, Michele e Irene per la perdita del caroMonica, Riccardo e Lorenzo.8 marzo 2019