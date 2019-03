MARIA ROSA ADORNI

È mancataLo annunciano i figli Ivana con Roberto, Fabio e Diego, Alessio con Silvia, Giulia e Lorenzo, la suocera Rita.I funerali avranno luogo sabato 9 c.m. alle ore 10.00 con benedizione al Centro Cure Progressive di Langhirano, indi al crematorio di Valera.Un sentito ringraziamento vada a tutte le persone che in qualsiasi modo le sono state vicine.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 marzo 2019Ciaoti ricorderemo con affetto.Ti vogliamo bene.I tuoi nipoti Giulia, Lorenzo, Fabio, Diego, Chiara.8 marzo 2019I cugini Meris, Guido, Giordana e famiglie sono vicini a Ivana e Alessio e famiglie per la perdita della mamma8 marzo 2019Maurizio, Giorgio e Stefania con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Ivana ed Alessio per la perdita della cararicordandone la bontà e il suo grande sorriso.8 marzo 2019rimarrai sempre nei nostri cuori.Vincenzo, Antonio, Chiara.8 marzo 2019Ernestino, Luisa, Claudia, Alessandro, Paola, Rosetta sono vicini ad Alessio e Ivana per la perdita della mamma8 marzo 2019Maria, Ilaria e famiglia stringono Alessio, Ivana e rispettive famiglie in un abbraccio forte e commosso per la perdita della cara8 marzo 2019Ciaomi mancherai.Rita.8 marzo 2019