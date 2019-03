CROCE

È mancato ITALO ADORNI



di anni 84



Ne danno il doloroso annuncio la moglie Marta, i figli Michele e Paolo con le rispettive famiglie.



I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 8 marzo alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Non fiori. Fornovo, 8 marzo 2019



Ï Fam. Enzo Gardelli



Ï Fam. Gianluca Gardelli



Ï Fam. Paolo Gardelli



Ï Fam. Micaela Gardelli



Ï Fam. Amos e Gabriele Talignani



Ï Famiglie Varesi e Pellerzi



Ï Famiglia Maurizio e Fiorenzo Bergamaschi



Ï Romano e Nicola



Ï Luigi e Federica Lombatti e famiglia



Ï Gabriella Ablondi Lori



Ï Romano, Silvana Sartori



Ï Fam. Carubbi Ablondi



Ï Chiara, Bruno Seletti e famiglia



Ï Famiglia Egisto Scarica



Siamo vicini alla Sig.ra Marta, Michele e Paolo per la scomparsa del Sig. ITALO



Studio Lettera Zanardi Borelli & Associati. Parma, 8 marzo 2019



Gli amici del Comitato Organizzatore di Parma Marathon sono vicini a Paolo e famiglia per la perdita del papà ITALO Parma, 8 marzo 2019



Sara e Luca Morini partecipano al dolore di Paolo e famiglia per la scomparsa del papà ITALO Parma, 8 marzo 2019



Margherita, Andrea e Pietro Mora, partecipano sentitamente al dolore dei famigliari per la scomparsa del carissimo amico ITALO



ricordando l'amicizia di una vita e la condivisione di passioni e interessi con il loro padre Giampaolo. Parma, 8 marzo 2019



Luigi e Vittorina Cotti sono vicini con affetto a Marta, Michele e Paolo per la scomparsa di ITALO Fornovo Taro, 8-3-2019



Profondamente addolorata per la scomparsa del caro amico ITALO



sono vicinia con affetto a Marta e figli.



Isa. Fornovo, 8 marzo 2019



Maurizio, Wanda, Nicoletta e Massimiliano partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro ITALO Riccò, 8 marzo 2019



Antonella, Paolo, Stefania, Renato, Mariolina, Gabriele, Monica, Luca, Maria, Massimo si stringono a Michele, Paolo e Marta per la perdita del caro ITALO Riccò, 8 marzo 2019



Commossi partecipiamo al dolore di Marta e familiari per la perdita del caro ITALO



Le famiglie Iammarino e Riola. Fornovo, 8 marzo 2019



Annamaria, Cecilia, Elena e Marcello si stringono a Marta e famiglia per la scomparsa del caro ITALO Fornovo, 8 marzo 2019



Mario Oppici si stringe con affetto alla famiglia per la perdita del caro amico ITALO Fornovo, 8 marzo 2019



I dipendenti Bioearth sono vicini a Paolo e famiglia per la perdita del caro ITALO Medesano, 8 marzo 2019



Sandra, Angelo e Nicolò si stringono al dolore di Marta, Michele e Paolo per la perdita del caro ITALO Fornovo, 8 marzo 2019



Rosanna, Michele e Gianmarco Merli partecipano al dolore di Marta, Michele e Paolo per la perdita del marito e papà ITALO ADORNI Collecchio, 8 marzo 2019



Un forte abbraccio a Marta, Michele, Paolo e familiari per la perdita del caro ITALO



Liliana, Morena, Massimo, Angelica, Davide, Olivia. Salita, 8 marzo 2019



I fratelli Cantoni sono vicini ai familiari per la perdita del caro ITALO Fornovo, 8 marzo 2019



La famiglia Bedodi è vicina a Paolo e Michele per la perdita del caro papà ITALO Collecchio, 8 marzo 2019



Stocchi Olari Vilma, figlie e rispettive famiglie si stringono addolorati alla famiglia Adorni per la perdita del carissimo ITALO Parma, 8 marzo 2019



Siamo vicini a Marta, Michele e Paolo con tutto il nostro affetto per la perdita del carissimo ITALO



Paolo, Monica e Cecilia Guatelli. Ramiola, 8 marzo 2019



Le famiglie del Condominio Solferino, dolorosamente colpite dalla scomparsa del Signor ITALO



si stringono alla moglie Marta, ai figli e familiari tutti esprimendo le loro più sentite condoglianze. Fornovo, 8 marzo 2019