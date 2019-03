MAURA SOLARI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la figlia Raffaella con Gianfranco e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 10.30 partendo dall'abitazione in via Trento, 67 per la Chiesa di San Leonardo indi per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Leonardo Bandini per le cure prestate.8 marzo 2019Carate ne sei andata troppo presto lasciandoci nello sconforto e nel dolore ma l'amore e l'affetto che ci hai donato sarà sempre vivo nei nostri cuori e ci aiuterà a sopportare le difficoltà quotidiane perchè in ogni momento sarai presente e vivremo nel tuo dolce ricordo.Adesso in cielo c'è un angelo in più che ci proteggerà e pregherà per noi.Riposa in pace.Raffaella e Gianfranco.8 marzo 2019Dante, Ivana e famiglia, Franco, Vanda e famiglia, Stefano, Carla e famiglia, Giorgio, Elisabetta e famiglia partecipano al dolore di Raffaella per la scomparsa della cara mamma8 marzo 2019Siamo vicini a Raffaella e Gianfranco in questo momento di dolore per la scomparsa della caraVeronica, Liana e famiglia.8 marzo 2019Ciaoil tuo ricordo sarà sempre con noi.Un abbraccio affettuoso a Raffaella e Gianfranco.Gabriella, Paolo e Maria Grazia.8 marzo 2019Condomini ed Amministratore del condominio di Via Trento, 67-PR-partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della loro cara8 marzo 2019