GIANFRANCO ZIVERI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 64Ne danno il triste annuncio la moglie Antonella, la figlia Arianna, i cognati, le cognate e i nipoti.I funerali si svolgeranno sabato 9 marzo alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la Chiesa di Bazzano indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato presso la sala del commiato questa sera alle ore 20.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutti gli amici che in questo periodo ci sono stati vicini.Un grazie particolare al Core di Reggio Emilia, al personale dell'Ospedale di Montecchio Emilia e alle infermiere domiciliari.8 marzo 2019Ï Majavacchi Claudio e famigliaÏ Enzo e DesolinaÏ Fam. Lorenzo FontanaÏ Mariangela, Marta, EliseoÏ Elmo, Paolo e Andrea FontanaÏ Silvia, Giuseppe Bertolotti e famiglieÏ Alessandro Caprari e famigliaÏ Andrea, Catia, Raffaele SiriguÏ Fam. Pierino RossiÏ Famiglia Salati Valter e figliÏ Fam. Armando UgolottiÏ Famiglia Ziveri SergioZia Giuseppina, il cugino Fabrizio e famiglia sono vicini ad Antonella e Arianna per la perdita del caro8 marzo 2019Siamo vicini con affetto ad Antonella ed Arianna per la scomparsa del caroEnzo, Graziella e famiglia.8 marzo 2019Ciaoci mancherai tanto.Marilena e Pamela sono vicine ad Antonella e Arianna per la sua perdita.8 marzo 2019Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Consorzio dell'Acquedotto si uniscono al dolore di Antonella ed Arianna per la perdita del caro8 marzo 2019Bonzanini Redeo, Roberto, Mirco, Tiziana e famiglie partecipano al dolore di Antonella e Arianna per la prematura scomparsa del carissimo8 marzo 2019Loredana, Michele e famiglie sono vicini ad Antonella e Arianna per la perdita del caro8 marzo 2019Vogliamo ricordare le nostre risate, i nostri viaggi lontani e vogliamo immaginarti felice sdraiato al sole in quella famosa spiaggia a cui non siamo mai riusciti ad approdare.Sarà impossibile dimenticartiFranca e Massimiliano Piazza.8 mnarzo 2019Maurizio, Bluetta, Moreno, Susi, Erio, Raffaella e rispettive famiglie profondamente addolorati per la perdita del caro amicosi stringono con tanto affetto ad Antonella ed Arianna.8 marzo 2019Francesco, William ed Emanuela con le nonne Anna e Bianca, sono vicini ad Arianna e famiglia per la perdita del caro papà8 marzo 2019PerLe parole sono ben poca cosa in momenti come questo, ma il mio cuore è con te Ari.Tanya.8 marzo 2019Le Associazioni Pro loco di Bazzano e Gruppo Culturale «Il Camino» si stringono attorno ad Antonella ed Arianna per la perdita del caro8 marzo 2019L'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» partecipa con sentimenti di profondo cordoglio al dolore di Arianna e famigliari per la scomparsa del caro papàporgendo sentite condoglianze.8 marzo 2019Pietro, Rita, Valentina, Martina e i collaboratori del Salumificio Trascinelli si stringono con affetto ad Arianna e Antonella per la perdita del caro8 marzo 2019