GIORGIO TONELLI

È serenamente mancato, circondato dall'affetto dei suoi cariGeom.di anni 90Ne danno il triste annuncio il figlio Gian Stefano con Nunzia, Elisabetta con Fabio, i nipoti Giorgia con Gino, Gian Marco con Chiara, Leonardo, Anita e Michela, il fratello Valter, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, sabato 9 marzo alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato Cof in via P.F. Carrega 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla Dott.ssa Fernanda Bastiani per la disponibilità, professionalità ed amicizia dimostrate negli anni.8 marzo 2019Ï Giovanni, Mena, Nico e LuciaÏ Giovanni Vassallo e famigliaÏ Bruno, Domenico ed Edda FerrariCaroin questi ultimi giorni ho riscoperto il segreto del tuo successo come uomo, padre ed imprenditore.La tua determinazione e tenacia nel combattere per una causa giusta e nell'affrontare le sfide e le avversità che la vita non ti ha sicuramente risparmiato, ripartendo ogni volta con rinnovato vigore ed ottimismo.È stata ancora una volta una grande lezione di vita, grazie.Il tuo Stefano.8 marzo 2019Caroper te è iniziato un nuovo cammino...Ti auguriamo che sia ricco di amore come quello appena terminato.I tuoi cari nipoti Giorgia e Gian Marco.8 marzo 2019Caroti ricorderemo sempre per la forza e determinazione che ti hanno sempre contraddistinto.Con affetto, Chiara e Gino.8 marzo 2019In questa triste circostanza siamo vicini a Stefano per la perdita del papàCarla, Pier, Nadia, Franca e Franco.8 marzo 2019Bruna, Lalla, Paolo e rispettive famiglie si stringono con affetto a Gian Stefano, Giorgia, Gian Marco e familiari tutti per la perdita del caro8 marzo 2019Annarosa, Roberto, Angela, Fabio, Marina, Paolo, Cinzia, Egidio, Paola, Beppe, Angela, Stefano, Luana, Luigi, Grazia, Guido, Cinzia, Luigi si uniscono al dolore di Stefano per la perdita del papà8 marzo 2019